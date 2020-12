Uedem. Selbst in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie sollten lieb gewonnene Traditionen beibehalten werden. So schmückten in diesem Jahr Kinder des Kindergartens Kunterbunt den Weihnachtsbaum im Uedemer Rathaus und erfüllten somit den Wunsch von Bürgermeister Rainer Weber. Nachdem der Baum mit kleinen Kunstwerken in Form von Rentieren, Herzen und Sternen liebevoll dekoriert wurde, erhielten die Kinder zum Dank einen Weckmann und verabschiedeten sich mit einem kleinen Adventslied. Alle Besucherinnen und Besucher und die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung dürfen sich nun bis zum Ende der Weihnachtszeit an diesem Weihnachtsbaum erfreuen.

Foto: Gemeinde Uedem