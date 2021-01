Gerade auf dem Land kennen Smartphone-Nutzer das Problem: Kein mobiles Datenvolumen verfügbar und noch schnell auf dem Smartphone etwas nachschauen oder eine Nachricht verschicken? Oftmals nicht möglich, aber das soll sich jetzt ändern, teilt die Gemeinde Uedem mit: An verschiedenen Punkten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch kann kostenlos in einem freien WLAN gesurft werden.



Uedem. Dank der EU-Förderung WiFi4EU war es möglich, in die WLAN-Infrastruktur zu investieren

und Bereiche des öffentlichen Lebens gezielt mit kostenlosen WiFi4EU Hotspots

auszustatten. So kann nun am Uedemer Rathaus mit den angrenzenden Bereichen Mühlenstraße und Markt, an der Hohen Mühle, am Reisemobilstellplatz, an der Dorfschule in Keppeln und am Dorfplatz in Uedemerbruch freies WLAN empfangen werden.

Zur Nutzung muss lediglich in den WLAN-Einstellungen das WLAN „WiFi4EU“ ausgewählt

werden und es müssen einmalig die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden. Durch das freie Internet im öffentlichen Raum können die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern, Gästen und Gewerbetreibenden nach schnellen Informationen somit künftig kostenlos und unkompliziert erfüllt werden, freut sich Bürgermeister Rainer Weber.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung gerne

zur Verfügung.