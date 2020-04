Die Stadt Goch startet am Donnerstagabend eine neue Serie auf ihrer Facebook-Seite „Goch erleben“. Dabei geht es darum, den Einzelhandel in der Stadt zu Zeiten der Corona-Pandemie zu unterstützen. „Die meisten Geschäfte und Händler auch in unserer Stadt mussten ihre Türen schließen.

Sie sind aber weiterhin aktiv und bieten ihre Dienste an. Darauf wollen wir aufmerksam machen“, sagt Bürgermeister Ulrich Knickrehm. Dabei geht die Stadt Goch neue Wege und nutzt die Möglichkeit, via Favebook live zu senden. „Wir starten am Donnerstagabend um 19 Uhr. Und was genau wir vorhaben, erklären wir ebenfalls live bei Facebook. Ich würde mich freuen, wenn viele Gocherinnen und Gocher einschalten“, so Knickrehm." Die Sendung ist auch als Aufzeichnung bei www.facebook.de/gocherleben zu sehen.