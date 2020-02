Die „Frauensache“ geht in die Frühlingsoffensive: Schluss mit kratzenden Strickpullis, dicken Winterjacken und überhaupt mit düsteren Farben, leicht, luftig und fröhlich muss es jetzt sein; Pumps statt Boots, rose´ statt schwarz und Seide statt Wolle.

Und jetzt? Ein Blick in den Kleiderschrank genügt um zu wissen, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts Passendes im Schrank ist! Kein Paar Schuhe passt zur Jacke, die Bluse braucht eine stylische Kette und ein leichtes Handtäschchen wäre auch mal von Nöten.

Die Lösung naht, denn in der Pusteblume heißt es wieder: “Frauensache!“ Das Paradies für Shoppingsüchtige und Schnäppchenjägerinnen lädt wieder zum Stöbern, Shoppen und Klönen ein. An hübsch aufgepimpten Ständen kann man Klamotten, Schuhe, Taschen, Schmuck und andere Accessoires zum sich-selber-aufpimpen kaufen, um anschließend auf dem Roten Sofa bei einem Gläschen Sekt neue Kraft tanken zu können

Am Freitag, 13. März, von 19 bis 21.30 Uhr findet wieder der Frauentrödelmarkt in der Elterninitiative Pusteblume e. V., Heinrichstraße 6 in Goch, statt.

Da es beim letzten Mal zu Verkehrsbehinderungen durch parkende Autos kam, bitten die Veranstalter die nahegelegenen Parkplätze zu nutzen, wie der Frauentorplatz, unter Ortsansässigen auch als Schweinemarkt bekannt.