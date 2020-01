Vom Glück geweckt: Gocherin gewinnt Auto beim Weihnachtsgewinnspiel des Werbering

Am Sonntagnachmittag konnte ihr Glück kaum fassen: Ingeborg Lipka hatte soeben im proppenvollen Kastell erfahren, dass sie die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises aus dem Weihnachtsgewinnspiel des Werbering Goch ist. Einen nigel-nagel-neuen Smart for two aus dem Autohaus Daniels darf die Gocherin nun ihr Eigen nennen.

Etwa eine Stunde zuvor hatte Bürgermeister Ulrich Knickrehm als "Glücksfee" ein glückliches Händchen bewiesen und das Los der Gocherin aus der großen, gelben Trommel gezogen. Ingeborg Lipka hatte doppeltes Glück, denn das erste Los, welches der Bürgermeister aus der Trommel fischte, war gar keins, sondern nur den Abriss des Gewinnheftes gezogen. Beim zweiten Versuch klappte es dann für ihn und für Ingeborg Lipka. Unmittelbar danach versuchte der Werbering Goch die Gewinnerin zuhause anzurufen. Die Krankenschwester schlief aber, nachdem sie morgens vom Nachtdienst kam und wurde dann telefonisch geweckt.

"Zuerst dachte ich, dass so ein dubioser Anrufer dran war, der mir ein Lotterielos verkaufen wollte, bis ich verstand, dass der Werbering dran war", so ihre erste Reaktion. So darf man ruhig öfter geweckt werden, dachte Ingeborg Lipka, die bisher noch nie irgend etwas gewonnen hatte.

Den zweiten Preis, ein 1.000-Euro-Werbering-Gutschein zog Gochs Prinz Johannes V. und überraschte damit Monika Bodden. Der dritte Preis, ein 500-Euro-Werbering-Einkaufsgutschein, ging an Alexander Bodden. Diesen hatte Gochs Prinzessin Julia I. gezogen. Ein ausführlicher Bericht folgt im Gocher Wochenblatt am Mittwoch.