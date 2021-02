WEEZE. In der Gemeinde Weeze werden weiterhin für über 80-jährige Bürger Fahrten zum Impfzentrum in Kalkar angeboten. Organisiert werden die Fahrten durch eine Weezer Gruppe, zu der auch die "Einkaufshelden" gehören. Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter Tel. 0157/39598139 für den Service melden.

Zuvor sollte die impfwillige Person geklärt haben, ob keine Person aus dem persönlichen Umfeld ein Fahrangebot machen kann. Ein bekanntes Weezer Gesicht, Hans Heinen, übernimmt die Koordination der Fahrten und ist auch persönlich unter der genannten Rufnummer zu erreichen.

Die Gemeinde Weeze hofft darauf, mit diesem Angebot einige Weezer Bürger erreichen zu können und eine sichere und problemlose Fahrt zum Impfzentrum in Kalkar ermöglichen zu können.

Termine für eine Impfung müssen wie bisher über die Kassenärztliche Vereinigung (Internet: 116117.de) oder Tel. 116117 vereinbart werden.