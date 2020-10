Corona hat leider viele Traditionsveranstaltungen noch für längere Zeit im Griff, darum ist auch der Vorstand von Viktoria Goch nach eingehenden Überlegungen und Abwägungen zu dem Schluss gekommen, dass durch die notwendigen Sicherheitsabstände und Hygienemaßnahmen die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften am 16. Januar 2021 diesmal nicht in gewohnter Weise stattfinden könnte und hat sich für eine Absage des Turniers entschieden, teilte Egbert Brenker dem Gocher Wochenblatt am späten Mittwochabend mit.