Am Dienstag, 31. Dezember, fällt der Startschuss für den 32. Sylvesterlauf. Wenn man die Anmeldezahlen sieht, wird die 3.000er Marke wieder locker geknackt und machen das Spektakel erneut zur größten Laufveranstaltung im Kreis Kleve: Bis zum 27. Dezember hatten sich bereits 2.895 Läufer angemeldet.

Pfalzdorf. Verteilt werden diese wieder auf zwei Bambiniläufe für Jungen und Mädchen, einen 3.000 Meter-Schülerlauf, einen 5.000-Meter-Jedermannlauf und den abschließenden 10.000-Meter-Straßenlauf.

Ein Zeichen dafür, dass neben der sportlichen Leistung in Pfalzdorf vor allem der Spaß im Vordergrund steht, sind die vielen Motivationsstände entlang der Laufstrecke, die im Schatten der St. Martinus-Kirche ihren Anfang und ihr Ende nimmt. Es soll Teilnehmer gegeben haben, die mitunter nur noch mit mit Mühe das ziel erreichten, weil sie den Spaß mit den Menschen an der Strecke deutlich vor die Leistung setzten. Denn an diesen von Nachbarn und Freunden aufgebauten Ständen gibt es nicht nur Wasser und Energieriegel ...

Die Teilnehmer kommen aus den unterschiedlichsten Ecken in NRW. Aus dem Luftkurort Xanten hat sich eine starke Gruppe angemeldet., aber auch aus dem europäischen Nachbarländern sind Aktive am Start. Der älteste Läufer ist mittlerweile 84 Jahre alt, die jüngsten zwei Jahre.

In Pfalzdorf spielt sich alles entlang der gesamten Strecke ab. So gibt es etwa 500 Meter vor dem Zieleinlauf die sogenannte „Jecke Eck“, in der die Gocher Karnevalsvereine die Läuferinnen und Läufer noch einmal für die letzten Meter motivieren. 13 Leute im Orga Team und etwa 150 weitere Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Sportveranstaltung mit Volksfestcharakter.

Moderiert wird das Ganze von Ferdi van Heukelum, dem das Moderieren von Sportveranstaltungen in die Wiege gelegt wurde und der von vielen Sportveranstaltungen nicht wegzudenken ist. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 11 Euro, Jugendliche zahlen 7 und Kinder 6 Euro, Bambini 4 Euro. Anmeldungen werden allerdings nicht mehr angenommen. Tausende Kinder und Erwachsene gehen in Pfalzdorf an den Start und sorgen am letzten Tag des Jahres für ein Sportspektakel sondergleichen.