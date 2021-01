Klaus Frochte, Klaus-Dieter Waschkowitz und Dagmar Frochte (von links) ließen sich nicht aufhalten: Wie in den vergangenen 20 Jahren kamen die Duisburger am letzten Tag des Jahres 2020 nach Pfalzdorf, um hier ihren sportlichen Jahresabschluss zu absolvieren: "Die klasse Atmosphäre beim Sylvesterlauf, bei dem der ganze Ort anpackt, ist einmalig!" Doch 2020 war bekanntlich alles anders. Es waren keine 3.000 Läufer am Start, es wurden keine Motivationsstände aufgebaut, es gab keine Ansammlungen bei den Siegerehrungen am Schulzentrum. Die Duisburger blieben unter sich. Wegen des Lockdowns fand der Traditionslauf nur virtuell statt: Jeder Teilnehmer lief für sich an einer frei gewählten, aber echten 5-Kilometer-Strecke (das Gocher Wochenblatt berichtete) und übermittelte das Ergebnis an die Organisatoren. 846 Teilnehmer gingen auf diese Weise beim 32 1/2. Pfalzdorfer Sylvesterlauf an den Start! Und die Gewinner? Katharina Wehr vom Laufsport Bunert Duisburg siegt bei den Frauen in 17.41 Minuten, Luca Fröhling (LV Marathon Kleve) gewann bei den Männern in 15.41 Minuten. Mehr dazu unter www.sylvesterlauf.de Foto: Steve