In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar findet dieses Jahr das größte amerikanische Sporthighlight des Jahres statt, der 54. Super Bowl in Miami. Auch in diesem Jahr präsentieren die Stadtwerke Goch den Super Bowl wieder live im Goli Theater.

GOCH. Der kommende Super Bowl wird im Hard Rock Stadium in Florida ausgetragen, welche Teams aufeinandertreffen steht noch nicht fest. Diese Entscheidung wird erst am 19. Januar fallen.

„Im vergangenen Jahr haben wir erstmalig live den Super Bowl im Goli Theater in Goch präsentiert und waren über die Zuschauerzahl sehr erfreut. Da das Angebot trotz der außergewöhnlichen Uhrzeit sehr gut angenommen wurde, haben wir uns entschieden auch in diesem Jahr das Spiel im Goli zu zeigen," so Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch GmbH.

Einlass ab 22 Uhr

Einlass ist an diesem Abend ab 22 Uhr und die Vorübertragung zum Spiel startet um 22.45 Uhr. Die live Übertragung des Spiels beginnt um 0.30 Uhr und wird bis in die frühen Morgenstunden des 3. Februars gehen.

Auf die Footballfans wartet nicht nur original amerikanisches Bier, sondern auch typisch amerikanische Speisen. Im Food Truck wird Uwe Thünnesen neben Pommes auch Hamburger und Hotdogs anbieten. Um die Wartezeit bis zum Spielbeginn zu überbrücken können die Gäste im Foyer des Golis Erinnerungsfotos an der Super Bowl-Fotowand aufnehmen. "Die Tickets können ab sofort für 6 Euro im Service Center bei den Stadtwerken Goch oder direkt im Goli Theater erworben werden." erklärt Carlo Marks, "Im Ticketpreis sind ein Hotdog, ein Softdrink und eine Tüte Popcorn enthalten."