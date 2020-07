Uedem. Auf der Sportanlage am Bergschlösschen können ab Montag, 6. Juli, ab 18 Uhr die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen abgelegt werden. Eine vorherige Anmeldung beim Stützpunktleiter Helmut Drees per e-mail helmutdrees@t-online.de oder telefonisch unter 02825/5353538 ist nötig. Kinder kommen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Es gelten die Corona-Schutzbestimmungen.