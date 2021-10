Am Samstag, 9. Oktober, wird in Goch für den guten Zweck gekickt: Im Gocher Stadtpark findet der erste Fahrschule-Michels-Cup im Menschenkicker statt. Los geht es um 11 Uhr, der Sieger wird gegen 18 Uhr ermittelt.

Das besondere Event dürfte den Fairnesspreis schon jetzt sicher haben. Fouls sind beim Meschenkicker so gut wie ausgeschlossen, die Spieler kommen sich kaum in die Quere: Wie bei einem Tischkicker bewegen sich die Spieler an Stangen, werden so zu Kickerfiguren, die sich innerhalb des aufblasbaren Menschenkicker (auch Human Soccer oder Human Table Soccer genannt) auf einem Luftkissenboden duellieren. Der ganze Spaß ist sogar corona-konform, Mindestabstände werden automatisch eingehalten.

Sechs Spieler bilden ein Team, mitmachen können Familien, Vereine, Firmen, die sich noch heute unter info@goch-hilft.de angemeldet haben. Die Startgebühr von 25 Euro pro Team fließt in die Arbeit von Goch hilft e.V.

Auch ein Rahmenprogramm wird es geben: Musik kommt von den Bands "Fields End" und Ted's Basement Coonnection, in einem Biergarten werden von Kultwirt Benny kühle und warme getränke serviert, und der Hunger wird von den Steakbrothers gestillt. Für die Kleinen gibt es Eis.

Mit vielen kleinen Überraschungen werden die Gäste unterhalten.