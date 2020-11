Warum in die Ferne blicken, will man die Not sehen, meint Sascha Ruelfs, der Kindern vor Ort, mitten in Goch, helfen will: Ab sofort startet seine Initiative "Goch hilft" ihre Weihnachtsaktion.

VON FRANZ GEIB

Goch. Während allerorten in der Vorweihnachtszeit die westliche Welt mit allerlei Aktionen versucht die Armut ein wenig erträglicher zu gestalten, möchte Ruelfs den Armen vor der eigenen Tür ein Licht aufstellen. Damit es dort zu Weihnachten leuchtende Augen gibt, wartet am Heiligenweg 35 - 37 wieder der ultimative Tipp des Helfens und Schenkens. Wie in den vergangenen vier Jahren startet hier "Goch hilft" trotz Corona ihre Weihnachtsaktion. Das Schenken ist ganz einfach: Seit Montag können Haushalte aus dem Sozialraum, sprich bedürftige Familien, dort oder bei "Lulus Ibiza Moden" an der Mühlenstraße oder bei "Haarmoden Haefs" an der Brückenstraße Wunschzettel ausfüllen. Dort gibt es auch Spendenboxen für die Aktion.

Wunschzettel werden gesammelt

"Goch hilft" sammelt diese Wunschzettel ein und legt die entsprechenden Geschenke im Drogeriemarkt an der Voßstraße in bereit gestellte Geschenkboxen. Kunden nehmen diese heraus, bezahlen diese, damit sie dort hinterlegt werden können. Die Initiative "Goch hilft" holt die Geschenke später ab. Kurz vor Weihnachten packen die Mitarbeiter der Initiative die Geschenke ein und besuchen betroffene Familien, damit dort die Kinder überrascht werden können. Wer lieber Geld spenden will, findet auf der Homepage von Goch hilft www.goch-hilft.de ein entsprechendes Spendenkonto. Der Verwendungszweck: "Weihnachten".