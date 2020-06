Uedem. Am Sonntag, 28. Juni, feiert die Freie evangelische Gemeinde Uedem einen besonderen Gottesdienst, bei dem die Sängerin Judy Bailey zu Gast sein wird.

Judy Bailey wurde in London geboren, wuchs in Barbados auf und kam über weitere Stationen in England nach Deutschland. Mit zwölf Alben und Auftritten in 30 Ländern -unter anderem spielte sie vor Papst Franziskus und drei Millionen Menschen in Rio -ist die Weltmusikerin weit herumgekommen. Auch seit durch die Corona-Krise größere Konzerte nicht stattfinden konnten, gab Judy Bailey nicht einfach auf. Aus Ihrer Küche heraus hat sie mit ihrer Familie und online zugeschalteten Künstlern Kleinkonzerte gegeben, die den Titel „Hopesongs“ trugen. Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf Ländern waren beteiligt, Zehntausende schauten an den Bildschirmen zu.

In Uedem wird Judy Bailey ebenfalls zusammen mit ihrer Familie spielen: mit ihrem Mann Patrick Depuhl und den Kindern Levi, Noah und Jacob. Patrick Depuhl wird außerdem die Predigt halten, die unter dem Titel steht: „Was macht Dich reich?“ Auch hier wird es darum gehen, was wirklich wichtig ist und wie man in einer Zeit, in der alles anders ist, Eingespieltes und Gewohntes neu denken kann – und damit womöglich auch neue Perspektiven, neuen Raum gewinnt.

Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr als Open-Air-Gottesdienst auf dem Freigelände der FeG Uedem, Am roten Berg 1. Die Besucher werden gebeten, sich Sitzgelegenheiten mitzubringen. Und natürlich werden die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten. Wer sich vorher informieren möchte, findet weitere Infos und Verhaltensregeln im Internet unter www.feg-uedem.de Patrick Depuhl und Judy Bailey gestalten am Sonntag einen Open-Air-Gottesdienst in Uedem.