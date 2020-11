Hommersum/Hassum. Das Jahr 2020 stellt alle vor neue Herausforderungen. Leider können durch die aktuelle Situation viele wohltätige Veranstaltungen nicht mehr stattfinden und gemeinnützige Vereine erhalten weniger Spenden, obwohl sie diese gerade jetzt umso mehr bräuchten.

Daher hat sich das Hommersumer Basar-Team gedacht: „Jetzt erst recht!“ und sich eine Corona-konforme Variante des traditionellen Strickfrauen-Basars überlegt. In diesem Jahr werden Adventsgestecke, Holzdekoration, Strickwaren, Schmuck, Karten und vieles mehr rund gebracht. Selbstverständlich gibt es auch in diesem Jahr eine Verlosung. Am Samstag, 21. November, fährt der Basarexpress durch Hommersum und am Sonntag, 22. November, durch Hassum, um die selbstgemachte Ware jedem Haushalt einzeln anzubieten. Gestartet wird jeweils um 10 Uhr.

Der komplette Gewinn wird an Mumaaso e.V. gespendet. Dieser von Marleen Schwibbe aus Kessel geleitete Verein unterstützt Waisenkinder in Uganda. So wird das Geld sinnvoll, nachvollziehbar und ohne Verwaltungsaufwand eingesetzt, damit es zu 100 Prozent bei den Kindern ankommt.