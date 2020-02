Der KCC Goch hatte zur Herrensitzung ins Kastell geladen. Hier folgt der Bericht von Jack Krämer:

"Es ist die 24. Herrensitzung beim KCC Goch im Gocher Wohnzimmer, dem Kastell und diesmal bereits um 11.00 Uhr zogen die beiden neuen Sitzungspräsidenten Christian Rothgang und Ulf Schönell mit ihrem Siebenerrat und mit karnevalistischen Tönen des Gocher Musikvereines in den ausverkauften Saal ein und boten zunächst eine Boxeinlage.

Das Kastell öffnete um 10.11 Uhr und schon füllte sich das Foyer und hier spielte der Gocher Musikverein und stimmte die Männer musikalisch auf eine mitreißende Karnevalsshow ein.

Der KCC Goch bot den Männern wieder eine musikalische, karnevalistische Herrensitzung der Extraklasse an und selbstverständlich sangen die Männer kräftig mit, besonders bei der Prinzessin, mit oh wie bist du schön. Für reichlich Lacher sorgten die Büttenredner Ralph Kuhn alias „Ne Usjeflippte“, Roland Paquot alias „Der Tulpenheini“ und Oliver Materlik alias „Oli der Köbes“, der es heute wieder besonders gut meinte und die Männer lauthals Zugabe, Zugabe forderten. Aus den Reihen des KCC sorgte die Tanz- und Funkengarde mit ihrem Garde- und Showtanz für traditionelle Karnevalsstimmung unter den männlichen Narren. Der Auftritt der Showtanzgruppe Déjá Vu aus Goch war wieder ein absoluter Hingucker.

Super Stimmung in musikalischer Art, dafür sorgte die Aachener Musikgruppe „Echte Fründe“ und die beiden Sitzungspräsidenten hatten während der gesamten Herrensitzung leichtes Spiel und auch beim Besuch des amtierenden Gocher Prinzenpaares der KKK mit Prinz Johannes V. und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Julia I. nebst Garde und Tambourcorps Asperden war ausgelassene Stimmung und das Nummerngirl sorgte wiederum für schöne Momente, wenn sie tänzerisch den nächsten Programmpunkte ankündigte.

Die Sitzung im nächsten Jahr ist übrigens bereits wie in den letzten Jahr jetzt wieder bis auf den letzten Platz, ausverkauft, denn Literat Jack Krämer konnte Manni den Rocker, Achim & Harry, Ne Knallkopp, Diana Leder und die Showband die Mennekrather für die 25. Herrensitzung des KCC verpflichten. "