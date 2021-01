Gochs Jecken schlagen Corona ein Schnippchen, denn in der Niersstadt zieht 2021 der Rosenmontagszug nun doch, und zwar mit Miniaturwagen und Fußgruppen im „Gocher Rosenmontagszug 2021 – aber anders“.

Goch. Was für eine coole Idee: Das Team von www.GOCH.TV, dem Stadtfernsehen in Goch und die dem Festkomitee Gocher Karneval e. V. – RZK angeschlossenen prinzenstellende Vereine, fordern alle karnevalsbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, aber auch die Karnevalsvereine und Wagenbauer auf: „Baut auch in diesem Jahr einen Karnevalswagen für den anderen Gocher Rosenmontagszug 2021."

Mit Lego, Playmobil und anderen Spielsachen, aber auch aus Kartons und Pappe oder Holz können die Karnevalswagen erstellt werden. Die Wagen sollen maximal 35 cm lang, 20 cm breit und 30 cm hoch sein. Falls Playmobil- oder Legofiguren als Aktive oder Zuschauer auf den Wagen eingesetzt werden, sollte auf die entsprechenden Größenverhältnisse geachtet werden. Auch Mottowagen dürfen gerne gebaut werden.

Die Wagen sollten sich mit einer Schnur bewegen, beziehungsweise ziehen lassen können. Die Fußgruppen sollten auf einer Platte (Lego, Holz oder Pappe) stehen, damit auch sie als Gruppe bewegt werden können.

Aus technischen Gründen sollten möglichst keine grünen Steine oder Figuren benutzt werden, da GOCH.TV beim Filmen der Wagen eine „Greenbox“ für den Hintergrund einsetzt.

Teilnehmen kann jeder

Teilnehmen am Rosenmontagszug 2021 können zum einen die ZugteilnehmerInnen aus dem Jahr 2020 sowie aller Gocher Bürgerinnen und Bürger in den verschiedenen Kategorien: Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren, Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahre, Erwachsene und Vereine. Klar ist jedoch, dass es in allen Kategorien nur Einzelbeiträge geben kann!

Wer mitmachen will, legt am besten gleich los: Ab sofort kann an den Karnevalswagen /-Fußgruppe zum „Gocher Rosenmontagszug 2021 – aber anders“ gebaut werden.

Anmeldungen für die Teilnahme am „Gocher Rosenmontagszug 2021 – aber anders“ sollen umgehend per Email an Andreas Strötges und oder Stephan Joosten, die RZK-Zugleiter unter rosenmontagszug@rzk-goch.de gesendet werden. Für technische Fragen steht Theo Aymanns von GochTV unter info@goch.tv. zur Verfügung. Aber Achtung: Anmeldeschluss ist Sonntag, 31. Januar.

Das Anmeldeformular gibt es auf der Seite des RZK Goch unter www.rzk-goch.de/rosenmontag. Wenn später die Rosenmontagswagen oder -Fußgruppen fertiggestellt sind, sollten sich die Teilnehmer bitte umgehend per Email mit Angabe der Telefonnummer beim RZK Goch melden. Mitglieder des RZKs oder von GOCH.TV holen die Beiträge ab, bringen sie ins Studio für die Aufnahme. Von den Wagen und Fußgruppen werden im Studio von GOCH.TV kleine Videosequenzen aufgenommen, und aneinandergereiht entsteht hieraus der „Gocher Rosenmontagszug 2021 – aber anders“ erstellen.

Premiumpartner Stadtwerke und Sparkasse

Danach wird jeder Beitrag wieder zurückgebracht. Damit jeder Beitrag im Video gekennzeichnet werden kann, ist es erforderlich, einen Zettel mit Namen, Alter und Motto des Beitrages auszufüllen. Auch werden die Kontaktdaten mit Adresse, Email und Telefonnummer benötigt, damit alle Beiträge zugeordnet werden können.

Am Rosenmontag, 15. Februar pünktlich um 14. 11 Uhr startet dann der Zug auf www.GOCH.TV und auf den Webseiten vom RZK und der Karnevalsvereine. Moderiert natürlich vom Sitzungspräsidenten des RZK, Jürgen Hemmers.

Damit auch die kreativsten und schönsten Karnevalsbeträge mit Preisen honoriert werden können, freuen sich das RZK und GOCH.TV , dass sie mit der Verbandssparkasse Goch und den Stadtwerken Goch wieder zwei starke Premiumpartner an ihrer Seite haben. Andreas Strötges vom RZK Goch: "Mit dem „Gocher Rosenmontagszug 2021– aber anders“ beweisen wieder Unternehmen, Vereine, Arbeitskreise und die Gocher Bürger, dass Goch die „Miteinander Stadt“ ist."