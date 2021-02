Wenn ein Gocher Karnevalist diese Ehrung verdient hat, dann gehört er dazu: Der Landtag NRW ehrt Franz van Berkum von der 1. GGK Rot-Weiß aus Goch für seine Verdienste im Karneval mit dem Orden „Würdigung des Brauchtums“.

Goch/Düsseldorf. Der Landtag Nordrhein-Westfalen zeichnet bereits zum 9. Mal Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler für ihre Verdienste um das Karnevalsbrauchtum aus. Für sein ehrenamtliches

Engagement in Goch wird Franz van Berkum mit dem Orden „Würdigung des Brauchtums“ ausgezeichnet. Insgesamt erhalten 16 Persönlichkeiten oder Vereine aus ganz NordrheinWestfalen den Sonderorden. Sie waren von den Karnevalsverbänden im Land für die Auszeichnung vorgeschlagen worden.

„Mit dieser Ehrung würdigt der Landtag die sozialen Verdienste von Karnevalistinnen und

Karnevalisten. Franz van Berkum ist eine gute Seele des Karnevalbrauchtums. Er hat sich in

vielfältiger Weise für seinen Verein eingesetzt. Der Karneval und seine Aktiven bereiten den

Menschen viel Freude“, gratuliert der Präsident des Landtags, André Kuper.

Da in diesem Jahr eine Ehrung im Parlament nicht möglich ist, überreichen Mitglieder der

Karnevalsverbände den Geehrten Urkunde sowie den Orden des Landtags. Über Franz van

Berkum heißt es in der Laudatio des Karnevalverbandes Linker Niederrhein:

„Eintritt in die 1. Große Gocher Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß im Jahre 1990. Gocher

Karnevalsprinz als Franz III. in der Session 2002/2003. Adjutant bei Karnevalsprinz Jörg I. in

der Session 2012/2013. Vorsitzender von April 2004 bis März 2017 und 30 Jahre verantwortlicher und aktiver Wagenbauer. Wegen seiner Verdienste und seiner Weitsicht ist Franz van Berkum seit 2017 Ehrenvorsitzender und Mitglied des Vorstands auf Lebenszeit. Hervorzuheben sind seine Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft sowie sein soziales Engagement. Ein ‘Nein’ kommt höchst selten über seine Lippen.”