Für rund 1.200 Jecken in der Gocher Sporthalle herrschte am Wochenende wieder der kollektive Ausnahmezustand: Mit der Prinzenkür eröffnete das Festkomitee Gocher Karneval, kurz RZK, in der Karnevalshochburg die diesjährige Session mit allem, was gute Laune macht. Und im Mittelpunkt standen die neuen Tollitäten, das seit Freitagabend die Insignien der närrischen Macht innehat: : Das frisch-gekürte Gocher Prinzenpaar Johannes V. (Knops). und Julia I. (Giesen).

Sitzungspräsident Jürgen Hemmers hatte leichtes Spiel mit den Jecken im Gocher "Gürzenich". Kaum dass er mitsamt den Standartenträgern der Gocher Karnevalsvereine und dem RZK-Elferrat die Bühne in der Sporthalle bestiegen hatte, startete schon das Programm mit dem Powersextett vom Niederrhein: K6 hatte bei ihrem jecken "Warm up" ein Heimspiel, war die Halle doch in der Hand der großen Kolpingsfamilie, die in dieser Session Gochs Prinzenpaar stellt.

Und der nächste Knaller folgte sogleich: Von Gochs Kultband gekonnt in Schunkellaune versetzt begrüßten die Jecken lautstark die Prinzengarde 2020 des Kolping Karnevbal Komitee 1885 Goch in Erwartung der neuen Tollitäten.

Nachdem sich diese durch ein Spalier von abertausenden Händen gearbeitet hatten, waren es für die Johannes und Julia nur noch ein paar Schritte und Augenblicke, bis sie am Ziel waren. Oben warteten bereits der Bürgermeister Ulrich Knickrehm und die Vorgänger auf dem Narrenthron, Christian II. und Lisa II., die begierig waren zur Tat zu schreiten. Als der Bürgermeister die Prinzenkette an Gochs neuem jecken Oberhaupt überreicht hatte brandete bereits großer Jubel auf, der sich dann nochmals verstärkte, als die Tollitäten der vorangegangenen Session sowohl die Prinzessinnenkette als auch das närrische Zepter feierlich übergaben. Endlich war der große Moment gekommen, Goch hat wieder ein neues Prinzenpaar!

Was folgte, war eine rasante Show zur Feier des großen Augenblicks: Auf der Bühne gaben sich nacheinander Christian Pape und der Mann im Pullunder (Dr. Wolfgang Bimmermann), Überraschungsgast Jörg P. Weber, bestens ausgestattet mit reichlich kölschem Humor und seiner "Flitsch" (Mandoline), und Thorsten Bähr die Klinke der Sporthalle in die Hand um das jecke Volk kabarettistisch aufzumischen. Die Tanzeinlagen vom Kolping, vom Club der Pferdefreunde, der IPK und des KCC Goch und die Kölschrocker Miljö gaben dem Programm weiter ordentlich Schwung, bevor das große Finale mit allen Akteuren und dem Gocher Heimatlied den krönenden Schlusspunkt setzte.

Für Gochs neue Narrenherrscher gibt es aber keine Atempause. Schon am Sonntag werden sie beim Internationalen Primzenfrühschoppen an gleicher Stelle erwartet. Von da an geht es Schlag auf Schlag in allen Sälen der Region. Helau! Den kompletten Bericht zur Prinzenkür lesen Sie im Gocher Wochenblatt am Mittwoch, heute gibt es aber schon die schönsten Bilder von Steve!