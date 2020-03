Seit dem Ende der letzten Woche haben sich die Einschränkungen durch und Warnungen vor dem Corona-Virus deutlich verschärft. Inzwischen sollen vor allem die Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, die Öffentlichkeit meiden. Eine Uedemer Initiative, die sich am Wochenende spontan bei Facebook zusammengefunden hat, will vor allem für diese Menschen Hilfe anbieten. Ihre Mitglieder gehören nicht zu den genannten Risikogruppen und erledigen zum Beispiel Einkäufe, Apothekengänge oder Postangelegenheiten.

„Wir wollen damit den Menschen unter die Arme greifen, die besonders gefährdet sind. Jetzt müssen wir als Uedemerinnen und Uedemer solidarisch zusammenstehen“, erklärt Initiatorin Mandy Stalder-Thon. Interessenten, die Bedarf an Unterstützung haben, können sich unter der Telefonnummer 01759760547 melden.