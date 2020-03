In Zeiten der Not werden unsere Wochenblatt-Leser und Lukalkompass-Nutzer äußerst kreativ: Zwar sind alle Veranstaltungen und organisierten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung abgesagt, dennoch sitzen unsere Leser nicht nur still in ihren vier Wänden. Außer denen, die gerade jetzt leider extrem gefordert sind, weil sie beispielsweise im medizinischen Dienst oder im Einzelhandel im Sinne ihrer Mitmenschen sogar Überstunden leisten müssen, weiß jeder sich zu beschäftigen.

Wie, das wollten das Gocher Wochenblatt und der Lokalkompass in Goch nun von den Lesern wissen, und rief darum zur Mitmach-Aktion auf. Dazu ließen sich unsere Leser nicht zweimal bitten und haben uns bereits am vergangenen Donnerstag viele tolle Ideen geliefert.

Eines der besten Beispiele ist Marion Verhülsdonk aus Goch-Asperden: "Viele Menschen kommen mit dem Alleinsein nicht so gut klar und ich habe beschlossen, zu meinem komponierten und getexteten Lied "People need me - people need you" ein Video zu erstellen.

Gesagt - getan, alles war zwar etwas zeitaufwändig, aber Zeit hat die Asperdenerin genug, wie sie weiter schreibt: "Nun ist es fertig und soll über You Tube alle Menschen trösten. Ansonsten treffe ich meine Tochter, Schwiegersohn und Enkelkind im gemeinsamen Garten (auf Abstand) und wir freuen uns über die Sonne, die blühenden Blumen und sind dankbar, dass es uns so gut geht."

Wer das tolle Video von Marion Verhülsdonk sehen und hören möchte, findet es hier: https://youtu.be/IOkd8oFADOw People need me - People need you