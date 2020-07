Lange haben sich die Veranstalter um eine Möglichkeit bemüht, dass die Mud Masters am Airport Weeze im September stattfinden können. Nun mussten sie die diesjährige Ausgabe dennoch absagen. Gleichzeitig gaben sie bereits das Datum für das nächste Jahr bekannt: 18. und 19. September 2021. Die Teilnehmer erhalten Gutscheine für das kommende Jahr.

In Nordrhein-Westfalen sind laut der Coronaschutzverordnung Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen noch bis mindestens zum 31. Oktober 2020 verboten. „Das bedeutet, dass die Mud Masters in diesem Jahr leider nicht stattfinden können“, musste Veranstalter André Skwortsow schweren Herzens verkünden. „Vor allem für die Teilnehmer finden wir das sehr schade, die sich lange vorbereitet haben und sich auf das Matschspektakel gefreut haben.“ Auch die Mud Masters selber waren bereits seit neun Monaten mit der Organisation des schlammigen Hindernislaufes beschäftigt. „Wir sind daher ebenfalls sehr enttäuscht, da wir mit viel Hingabe auf das Event hingearbeitet haben.“

Schon jetzt steht das Datum für die nächsten Mud Masters fest: Am 18. und 19. September 2021 können sich wieder Zehntausende nach Lust und Laune im Matsch wälzen.