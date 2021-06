Die Evangelische Kirchengemeinde Goch lädt am Donnerstag, 10. Juni, 19 Uhr, zum nächsten Quartierspalaver -diesmal digital als Videokonferenz-, um über die Entwicklung von M4 – Evangelisches Begegnungshaus zu informieren und konkrete Ideen für die Arbeit in M4 ab Herbst diesen Jahres auszutauschen. Die Zugangsdaten für das Quartierspalaver werden auf der Internetseite der Kirchengemeinde www.evangelischekirchegoch.de veröffentlicht.

Goch. Der anregende Meinungsaustausch der Gemeindemitglieder und einiger Gäste konnte in der Corona-Pandemie nicht stattfinden, das gesellige Beisammensein war aufgrund der Beschränkungen ausgeschlossen, umso mehr freuen sich Pfarrerin Rahel Schaller, Jugendleiterin Kerstin Poppinga und Anna-Sophia Rufeger aus der Gemeinde auf die Möglichkeit, das "Gruppentreffen" in Form einer Videokonferenz abhalten zu können, um so über den Baufortschritt und die Zukunft des Begegnungshauses M4 informieren und Ideen sammeln zu können.

Die Fertigstellung des Bauvorhabens haben die Gocher tagtäglich im Blick, wenn gleich noch ein Baugerüst den freien Blick auf das neue Gebäude versperrt und so die Idee des offenen, mit viel Glas geplanten Neubaus verbirgt.

Einen Eröffnungstermin gibt es dafür aber schon: Am 11./12. September sollen die Bürger und Gemeindemitglieder den umbauten Raum auf sich persönlich wirken lassen, getragen von der Hoffnung auf eine „normale“ Feier ohne größere Corona-Einschränkungen.

Den Teilnehmern des "Quartierspalavers" wird außerdem ein besonderer Film gezeigt: Zwei Tage war das Filmteam von Flaggschiff-Film in der Gemeinde unterwegs. Viele unterschiedliche Menschen haben sich vor der Kamera zum neuen M4 - Evangelisches Begegnungshaus mit ihren Wünschen, Hoffnungen und Erwartungen geäußert. Der Film soll mit interessanten Einblicken neugierig auf das neue Haus und die Gemeinde machen und demonstrieren, was das neue Haus für sie bedeutet.