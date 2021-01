Seit über 10 Jahren bieten sie bedarfsgerechte Angebote für die ganze Familie: die sechs Familienzentren und Kindertagesstätten aus Goch, darunter die Kita St. Maria Magdalena, der Katholische Kindergarten Liebfrauen, die Kita Martin Franz Stiftung, die Kita Arnold Janssen, die Kita am Sandthof und die Kita Irmgardis in Hülm. Eine zentrale Rolle wird dabei seit einem Jahr Gabi Mele zuteil – sie ist die Koordinatorin des Familienzentrums und organisiert die vielfältigen Angebote.

Goch. Von der einzelnen Kita zum Familienzentrum: Um den jeweiligen Bedarf zu ermitteln, startet Gabi Mele demnächst mit einer Elternbefragung, und hofft dabei auf große Resonanz.

Familienzentren sollen für die Familien in Goch wichtige Anlaufstellen in Alltags- und Erziehungsfragen sein, insbesondere wenn es um die frühe Förderung und Unterstützung der Familien geht, sagt Gabi Mele: „Ich bin auch Ansprechpartnerin für die Eltern bei allen Fragen aus den Bereichen Erziehung und Familie. Ich kenne viele Anlaufstellen und natürlich viele Kooperationspartner in Goch und kann die Eltern auf Wunsch an sie vermitteln.“ Die Koordinatorin, die selbst Mutter von zwei Kindern ist, weiß um die derzeitige Situation: "Zur Zeit sind natürlich die Corona Richtlinien und Einschränkungen täglich ein Thema, aber auch die Darstellung der guten Arbeit durch die laufende Re-Zertifizierung des Gütesiegels für Familienzentrum NRW fordern viel Zeit und Motivation."

Eltern-Cafés

Elementarer Bestandteil eines Familienzentrums sind die Eltern-Cafés: Hier haben Eltern die Möglichkeit zum Austausch untereinander, aber auch mit den pädagogischen Mitarbeitenden und verschiedenen Kooperationspartnern. „Die Eltern sind für uns Erziehungspartner und wir möchten sie stärker einbinden. Leider ist dies in der momentanen Zeit mit Corona Einschränkungen sehr schwierig“, sagt Gabi Mele. Die Cafés pausieren gerade aufgrund der Zugangsbeschränkung in den Einrichtungen. Alternativ werden nach und nach aber immer mehr Angebote in digitaler Form angeboten. So fand in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner "Kung Fu Akademie" eine Onlineschulung zum Thema Sicherer Schulweg statt, welche auf große Resonanz gestossen ist. Auch bieten viele der Kooperationspartner online oder telefonische Beratung an, wie die Ehe-, Familie- und Lebens-Beratungsstelle Goch.

In den nächsten Wochen und Monaten wird sie sich mit den anderen Einrichtungen und Institutionen in Goch weiter vernetzen und ermitteln, welche Angebote jeweils passen beziehungsweise die bestehenden sinnvoll ergänzen. Erfreut ist sie darüber, wie sie von den Mitarbeitenden der Kindertagesstäten aufgenommen wurde. „Die Organisation eines Familienzentrums ist Teamarbeit – und wir haben hier ein tolles Team“, betont sie.

Erreichen kann man das Familienzentrum Arnold Janssen Goch wahlweise unter info.fiv.goch@t-online.de oder telefonisch unter Tel. 0178/1648947.