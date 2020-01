Die Bäckerei Reffeling war der erste Partner der Stadtwerke Goch miteinanderKarte, der ab Juli 2018 Punkte für die miteinanderKarte nicht nur in Goch verteilte, sondern auch in Weeze. Im November desselben Jahres folgten ihm drei weitere Händler in Weeze.

GOCH/WEEZE. Die Firmen Werland GmbH & Co.KG, Reifen Schwarz und Bauer Schuh und Schönes erweiterten den Händlerkreis. Seit 1. Januar heißt es auch im Weezer Rathaus am Cyriakusplatz „Hier wird gepunktet!“.

„Seit den ersten Überlegungen, die miteinanderKarte auch in Weeze einzusetzen, hat uns die Gemeinde Weeze begleitet und unterstützt, wofür wir uns herzlich bedanken“ berichtet Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch. „Wir freuen uns sehr einen weiteren starken Partner begrüßen zu können, der die Gemeinschaft bereichert.“

Aktuell sind es 28 Partner in Goch und Weeze, bei denen die Inhaber der miteinanderKarte bei jedem Einkauf Punkte sammeln und diese auch zum Bezahlen nutzen können.

Dank an den heimischen Handel

„Mit der miteinanderKarte haben die Einzelhändler vor Ort die Möglichkeit ihren Kunden Danke zu sagen. Danke dafür, dass sie vor Ort kaufen und so den heimischen Handel unterstützen“, erläutert Marks. „Dabei spielt es dann keine Rolle ob ich in Goch wohne und in Weeze Punkte sammele oder ob ich als Weezer in Goch punkte. Auch das Eintauschen der Punkte ist überall möglich.“

„Die Stadtwerke Goch miteinanderKarte setzt sich für die Stärkung des heimischen Handels ein und durch das Verteilen der Punkte ist sichergestellt, dass das Geld vor Ort verbleibt“, berichtet Bürgermeister Ulrich Francken, „dies befürworten und unterstützen wir sehr gerne. Mit unserer Partnerschaft möchten wir das System auch in Weeze vorantreiben und die Gemeinschaft zwischen Goch und Weeze stärken.“

Punkte wird man bei der Gemeinde Weeze künftig im Büro für Kultur und Tourismus beim Kauf von Tickets für Veranstaltungen im Bürgerhaus sammeln.

Die miteinanderKarte können alle Kunden der Stadtwerke Goch bzw. der Stadtwerke Niederrhein beantragen. Formulare und Informationen gibt es bei allen Partnern, im Servicecenter der Stadtwerke Goch an der Klever Straße in Goch und im Servicebüro der Stadtwerke Niederrhein am Cyriakusplatz in Weeze.