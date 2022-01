In der Oeger Straße suchte ein 28-Jähriger einen alten Bekannten von sich auf und zerschlug im weiteren Verlauf die Glasscheibe der Wohnungstür des Hageners.

Am Mittwoch, 19. Januar, um 19 Uhr klingelt er mit einer Bierflasche in der Hand bei dem 59-Jährigen. Dieser sagte ihm jedoch, dass er keinen Kontakt zu dem 28-Jährigen haben möchte und schloss die Tür. Danach hörte der Bewohner, wie der unerwartete Besucher sagte, er wolle ihn umbringen.

Anschließend gab es ein lautes Klirren und der 28-Jährige entfernte sich in unbekannte Richtung. Er konnte nicht mehr von der Polizei angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.