Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Montagabend, 3. Januar, in Vorhalle einen 32-jährigen Mann mit einer Eisenstange an dessen Wohnungstür an und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 20.20 Uhr klingelten die Männer bei dem Hagener, woraufhin dieser die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße per Knopfdruck öffnete. Kurz darauf öffnete er auch seine Wohnungstür. Vor dieser standen plötzlich die zwei Unbekannten und griffen den 32-Jährigen unvermittelt an.

Hierbei schlug ihm einer der Angreifer mit einer Eisenstange gegen den Rücken und der andere sprühte Pfefferspray in die Richtung seines Gesichts. Als der Bewohner des Haues laut um Hilfe rief, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Den Beamten sagte er, dass der Mann mit der Eisenstange circa 30 - 32 Jahre alt war, eine korpulente Statur und schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart hatte. Er war schwarz gekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls zwischen 30 und 32 Jahren alt, korpulent und hatte schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart. Zudem trug er eine gelb/rote Kappe und eine gelb/rote Jacke. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der 32-Jährige wurde in seiner Wohnung vom Rettungsdienst behandelt und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Tel. 02331/9862066.