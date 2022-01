Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagnachmittag, 4. Januar, Zutritt zu der Wohnung eines 32-jährigen Mannes in der Innenstadt und stahlen diverse Gegenstände daraus. Der Hagener gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass die Täter seine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus am Märkischen Ring in dem Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 21 Uhr betreten haben.

Als er abends nach Hause kam, fiel ihm auf, dass manche Einrichtungsgegenstände verrückt waren und die Schublade einer Kommode im Schlafzimmer offen stand. Außerdem sagte der den Beamten, dass unter anderem eine Spielekonsole, ein Smartphone, eine Armbanduhr, Geld sowie Ausweisdokumente gestohlen wurden. Der 32-Jährige vermutet, dass sich die Täter über die eventuell nicht vollständig verschlossene Balkontür Zutritt zu der Wohnung verschafft haben könnten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls aus Wohnungen ein. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Tel. 02331/9862066.