Am Mittwoch, 5. Januar, kam es zu einem Unfall im Lennetal.

Gegen 18 Uhr fuhr eine 35-Jährige die Buschmühlenstraße aus Richtung Schwerter Straße in Richtung Briefzentrum entlang. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein Fiat entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über dieses Fahrzeug und prallte frontal in den Audi der Hagenerin.

Beide PKW gerieten ins Schleudern und kamen einige Meter weiter zum Stillstand.

Zeugen versuchten den Beteiligten zu helfen. Dabei bemerkten sie, dass die Personen im Fiat die Sitzplätze tauschten. Unmittelbar darauf lief einer der Männer in Richtung Ruhrtalstraße davon. Der andere stellte sich noch kurz auf den Gehweg, ergriff aber wenig später auch die Flucht. Die 35-Jährige musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle war für lange Zeit nicht befahrbar. Der Verkehr wurde abgeleitet. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf über 60.000 Euro. Sie beschlagnahmten den Fiat und das darin aufgefundene Handy. Die Zeugen berichteten, dass die Flüchtenden einen alkoholisierten Eindruck hinterließen. Im Rahmen einer Fahndung mit mehreren, darunter zivilen, Polizeifahrzeugen konnte ein 56-Jähriger an seiner Wohnanschrift gestellt werden. Zuvor wurde die Wohnungsdurchsuchung durch die Hagener Staatsanwaltschaft angeordnet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Ob er der Fahrer war, ermittelt jetzt das Hagener Verkehrskommissariat. Dabei werden Zeugenaussagen und das beschlagnahmte Auto eine wichtige Rolle spielen.