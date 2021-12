In der Bolohstraße versetzen Unbekannte einen Ford, durchwühlten das Auto nach Wertsachen und verteilten anschließend unterschiedliche Gegenstände aus dem Fahrzeug auf der Straße und in Vorgärten.



Bei Eintreffen der Polizei war die Abdeckung unter dem Lenkrad geöffnet und das hintere Kennzeichen fehlte. Der 26-jährige Fahrzeugnutzer gab an, dass sich die Tat zwischen Montagabend (27. Dezember) und Dienstagmorgen (28. Dezember) ereignet haben muss. Der Ford war ein paar Meter versetzt worden. Hinweise auf Täter konnte der Hagener nicht geben. Ob etwas aus dem Ford entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Tel. 02331/9862066 zu melden