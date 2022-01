Am Mittwochabend, 5. Januar, fanden Polizeibeamte in der Wohnung eines 49-jährigen Hageners in Boele mehrere Waffen, nachdem der Mann bei einem Streit mit einer Personengruppe eine Gaspistole in der Hand gehalten hatte.

Ein 29-jähriger Hagener rief, gegen 20 Uhr, die Polizei zur Hengsteyer Straße und berichtete den Beamten von einer Auseinandersetzung mit einem dortigen Anwohner. Er sagte den Polizisten, dass er, zusammen mit drei weiteren Personen, im Außenbereich eines Restaurants saß und es im Verlaufe des Abends zu der Auseinandersetzung mit dem 49-jährigen Mann kam.

Dieser öffnete ein Fenster seiner Wohnung und rief Beleidigungen in Richtung der Personengruppe. Als Reaktion darauf gingen sie zu der Wohnung des Mannes und klingelten dort an. Als er ihnen die Tür öffnete, hielt er in seiner Hand eine Schusswaffe, deren Lauf in Richtung des Bodens zeigte.

Die Gruppe verließ daraufhin das Wohnhaus und alarmierte die Polizei. Als die Beamten den 49-Jährigen aufsuchten, gestikulierte er wild vor ihnen herum und ließ sich nicht beruhigen. Sie legen dem Mann Handschellen an und erkannten bereits im Eingangsbereich der Wohnung mehrere Messer, Dolche und Schwerter. Durch die Staatsanwaltschaft wurde im Anschluss eine Durchsuchung der Wohnung beantragt und kurz darauf durch das Amtsgericht angeordnet. Bei dieser fanden die Polizeibeamten außerdem noch drei Langwaffen, einen Revolver sowie ein Schwert auf.

Sie stellen alle Waffen sicher. Diese werden im Rahmen der anschließenden Ermittlungen einer waffenrechtlichen Prüfung unterzogen. Die Schusswaffe, die der Mann bei der Auseinandersetzung in der Hand hielt, stellte sich als Gaspistole heraus. Die Beamten erlangten während des Einsatzes Hinweise zu einer psychischen Erkrankung des 49-jährigen Wohnungsinhabers. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Beleidigung und der Bedrohung ein.