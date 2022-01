Aufgrund der aktuellen Situation und der weiter anhaltenden Unsicherheiten bei der Durchführung von Veranstaltungen, muss das Wiener Neujahrskonzert des Europäischen Festival Orchesters am 29. Januar in der Stadthalle Hagen leider abgesagt werden.



Da das Konzert nicht später nachgeholt wird, sondern 2023 neu an den Start geht, erhalten alle Ticketkäufer ihr Geld zurück. Dazu werden diese gebeten, sich an die Stelle zu wenden, bei der die Tickets gekauft wurden.

Die Veranstalter bedauern zutiefst die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Absage ist nicht zuletzt auch für die beteiligten Künstler ein schwerer Schlag, alle blicken aber hoffnungsfroh auf ein unbeschwertes Wiener Neujahrskonzert 2023.