Die multimediale TheaterUtopie "Stadt der Kinder" von Anja Schöne und Ensemble wird am Wochenende letztmalig aufgeführt.



In dieser Spielzeit werden genau genommen noch drei Vorstellungstermine von „Stadt der Kinder“ – Eine multimediale TheaterUtopie von Anja Schöne und Ensemble (ab 10 Jahren, Schulvorstellungen besonders empfohlen für die Klassen 5 bis 10) im Lutz angeboten. Am 9. Januar (15 Uhr), 10. Januar (10 Uhr), 11. Januar (11 Uhr).

„Wenn ich nicht tanzen kann, will ich nicht bei dieser Stadt mitmachen!“



Gemeinsam mit ihrem multinationalen Ensemble hat Regisseurin Anja Schöne auf der Grundlage von Recherchematerial eine visionäre Theaterperformance rund um das Thema Kinderrechte entwickelt, in der die Vision einer Stadt entsteht, in der Kinder und Jugendliche das Sagen haben und Ideen die wichtigste Währung sind. Zudem bringen sie Spiel, Tanz und Musik, Mut und Humor mit.

In der vom Lions-Club Hagen-Harkort e.V. und von der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung unterstützten Produktion in der Inszenierung von Anja Schöne, der Choreographie von Jozsef Hajzer und Meera Varghese, der Ausstattung von Jeremias H. Vondrlik und Sabine Kreiter, dramaturgisch begleitet von Anne Schröder, wirken auf der Bühne Manuel Bashirpour, Tomani Diatta, Helen Rademacher und Meera Varghese.

Informationen zu den aktuellen Besuchsregeln, Schutz- und Hygienemaßnahmen sind der Webseite www.theaterhagen.de zu entnehmen.

Reservierungen und Karten gibt es an der Theaterkasse (dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn), oder per Tel. 02331/2073218), per Email (theaterkasse@stadt-hagen.de) oder online über die Webseite (www.theaterhagen.de).