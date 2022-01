Seit August konnten Hagener Bürger mithilfe einer App aktiv dazu beitragen, CO2 einzusparen und wurden für den Wechsel zur nachhaltigen Mobilität belohnt: je mehr umweltfreundliche Fortbewegungsmittel sie nutzten, desto mehr sogenannte „Hero-Points“ sammelten die Nutzer der App.

Diese „HeroPoints“ konnten bei teilnehmend en Partnern gegen Prämien eingelöst werden. Zudem wurden im Rahmen der Kampagne 300 Bäume in Hagen am Buscherberg durch eine Spende der Mark-E gepflanzt. „Unser Dank gilt natürlich den vielen Hagener Unternehmen, die durch ihre Gutschein-Spenden unsere App unterstützt und attraktiv mitgestaltet haben", so Josephine Hillebrand Perry von "Hagen.Business", Projektleitung bei Hagen Heros. "Hagen Heros hat uns wieder gezeigt, wie viel in Hagen möglich ist, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht.“

Die knapp 650 Nutzer sparten bis Ende des Jahres 42.696 Kilogramm CO2 ein – eine beachtliche Leistung findet Nicole Schulte, Klimamanagerin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Sivasai Prasad Yeesakonu seitens des Umweltamtes der Stadt Hagen Teil des Projektteams hinter der App war: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Hagen Heros App den Hagener Bürger das Thema 'Klimaschutz' nicht nur näherbringen, sondern auch dazu motivieren konnten, sich klimabewusster zu verhalten.“ "Mit Hagen Heros haben wir einen wichtigen Impuls gesetzt, der hoffentlich auch als Grundlage für weitere gemeinsame Projekte dienen kann.“ ergänzt Christopher Kuppig von der Mark-E, die das Projekt finanziell unterstützt haben.