Mehrere Fensterscheiben einer Kindertagesstätte in Hagen-Vorhalle beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 2. Juni, bis Montagmorgen, 7. Juni.

Eine 56-jährige Mitarbeiterin der Einrichtung rief die Polizei hinzu, als sie am Montag, gegen

7 Uhr, die Beschädigungen an dem Gebäude in der Droste-Hülshoff-Straße bemerkte. Die Beamten konnten an einer Seite der Kita mehrere Fenster erkennen, die von außen beschädigt wurden. Im nahen Umfeld konnten sie verschiedene Steine finden. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 02331/9862066 zu melden.