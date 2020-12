Die Geschäfte in der Vorhaller Straße sind vorweihnachtlich geschmückt wie jedes Jahr. Doch es sind weniger Menschen unterwegs als in den Jahren zuvor. Wegen der Corona-Pandemie bleiben viele lieber zu Hause in ihren eigenen vier Wänden. Wo sonst ein kurzes Gespräch auf dem Weg zum Bäcker oder zum Arzt ganz selbstverständlich dazu gehörte, grüßt man sich jetzt stumm mit einem Nicken und geht dann weiter. "Diese kleinen Begegnungen unterwegs, die fehlen einfach. Man weiß gar nicht, wie man sich richtig verhalten soll, und bleibt lieber auf Abstand", meint eine ältere Dame vor der Apotheke.

Für die beiden christlichen Kirchen vor Ort ist der Advent gewöhnlich eine Zeit voller Aktivitäten und Vorbereitungen. Doch in diesem Jahr beschränkt sich vieles darauf, die Weihnachtsgottesdienste unter Corona-Bedingungen zu organisieren. Auf der Internetseite der evangelischen Kreuzkirche wird für die Teilnahme an Fernsehgottesdiensten oder im Internet geworben. Maximal 40 Besucher sind für die vier Kurzgottesdienste am Heiligabend zugelassen. Von 15 bis 18 Uhr gibt es im Stundentakt die Möglichkeit, den Christsegen zu empfangen. Die kostenlose Anmeldung dafür ist über die Internetseite der Gemeinde möglich.

Einen kreativen Weg, um die Menschen im Stadtteil zu erreichen, haben die Mitglieder des Kirchenvorstands der katholischen Liebfrauengemeinde gewählt. Mit einem Adventskalender wollen sie den Menschen in dieser besonderen Adventszeit ein wenig Freude und Hoffnung schenken. In den Schaufenstern der Vorhaller Geschäfte leuchten seit 1. Dezember die bunten Portfolios, die vom Vorhaller Künstler Benno Schmolke gestaltet wurden. Jeden Tag wird eines geöffnet, und dahinter kommen bunte, fröhliche Bilder zum Vorschein, die von einzelnen Gemeindemitgliedern gestaltet wurden. Die Kinder aus dem katholischen Kindergarten, Senioren und sogar ganze Familien haben sich daran beteiligt.

"Gerade in dieser dunklen Zeit brauchen die Menschen unsere Präsenz als Kirche. Wir möchten ihnen zeigen: Wir sind da!" erläutern die Initiatoren ihre Idee. Das Ziel sei es, die Menschen trotz Corona zu einem kurzen Innehalten, und vielleicht sogar zu einem kleinen Gespräch mit Maske und Abstand über das jeweilige Motiv zu bewegen. Natürlich wird es in diesem Jahr auch in der Liebfrauenkirche einen Gottesdienst am Heiligabend geben. Er beginnt am 24.12. um 18 Uhr. Und auch hier ist die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Diese kann im Pfarrbüro zu den bekannten Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail erfolgen.