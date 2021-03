In der Straße "Im Kley" wurde ein 15-Jähriger am Mittwoch gegen 20.15 Uhr Oper einer räuberischen Erpressung. Der Jugendliche hielt sich mit zwei gleichaltrigen Freunden auf der Wiese zwischen der Hohenlimburger Rundturnhalle und der Hauptschule auf, als er auf einen 14-jährigen Bekannten traf. Die Jugendlichen unterhielten sich, als sie von mehreren männlichen Personen umstellt wurden.

Eine der Personen fragte den 15-Jährigen, was er in seinem Rucksack habe. Als er angab, dass sich darin ein Bluetooth-Lautsprecher befindet, wurde er aufgefordert, diesen zu zeigen. In der Folge wurde der Lautsprecher unter den Personen herumgereicht und trotz mehrfachem Bitten nicht wieder zurückgegeben. Man teilte dem Hagener mit, dass, wenn er mit "heilen Knochen nach Hause gehen wolle", besser gehen solle. Der Aufforderung kam er aus Angst nach. Er erstattete am Donnerstag in Begleitung seiner Mutter auf der Polizeiwache Hohenlimburg Anzeige.

Er konnte die Personen wie folgt beschreiben: Der "Gesprächsführer" war zwischen

15 und 20 Jahren alt, etwa 1,75m groß, hatte kurze, lockige dunkelbraune Haare, einen leichten Bart, eine recht dunkle Hautfarbe und eine kräftige, sportlicher Statur.

Die Person, die die Lautsprecher-Box eingesteckt hat, war ebenfalls zwischen

15-20 Jahre alt, die Kopfseiten waren blank rasiert und auf dem Scheitel hatte er kurze, schwarze, glatte Haare. Er war etwas größer und schmaler als der "Gesprächsführer". Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze, glänzende Weste.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Personen, die Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder zu der Tat selbst machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.