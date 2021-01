Ein 18-Jähriger beging am Mittwoch gegen 16.55 Uhr einen Ladendiebstahl und leistet dann bei Eintreffen der Polizei Widerstand, sodass er später ins Gewahrsam gebracht wurde.

Der Hagener hatte in einem Lebensmittelgeschäft auf der Boeler Straße mit drei weiteren Jugendlichen (16,16, und 17 Jahre alt) augenscheinlich mehrere Dosen Cola und diverse Packungen

Schokoriegel entwendet und wurde dabei von einem 43-jährigen Ladendetektiv beobachtet. Die Polizei konnte die vier Tatverdächtigen, die versucht hatten zu flüchten, auf der Boeler Straße antreffen.

Als die vier jungen Männer sich ausweisen sollten, waren sie verbal aggressiv. Der 18-jährige weigerte sich zudem, den Beamten seinen Ausweis auszuhändigen. Er leistete im weiteren Verlauf Widerstand und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Unter anderem schlug er nach den Beamten. Das Geschehen wurde teilweise durch die anderen Jugendlichen gefilmt. Sie gingen zudem zunächst auf die Beamten zu, die eine mögliche Solidarisierung mit dem 18-Jährigen jedoch

schnell unterbinden und die Lage beruhigen konnten.

Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Polizisten zwei Taschen- und ein Cutter-Messer in der Hosentasche. Er wurde in Gewahrsam genommen. Durch die Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Er blieb jedoch dienstfähig. Alle Tatverdächtigen wurden angezeigt.