Am Freitag, 31. Juli, kam es gegen 3 Uhr in Haspe zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Ermittlungen hielt ein 25-Jähriger in seinem Auto in der Voerder Straße. Zu diesem Zeitpunkt rannte ein 22-Jähriger auf die Fahrbahn. Der Autofahrer forderte den Mann auf, von der Fahrbahn zu treten.Daraufhin beschimpfte ihn der Randalierer, rannte auf das Auto zu und zerschlug die Heckscheibe mit einer Fahrradschlosskette.



Das Glas ging zu Bruch. Daraufhin verständigte der 25-Jährige die Polizei. Der Randalierer wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Atemalkoholwert ergab über 1,8 Promille. Der Hagener muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.