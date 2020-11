Polizisten nahmen am Samstag (14. November) einen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser Messer auf die Straße geworfen hatte.

Gegen 23.10 Uhr kam es nach einem Hinweis durch Anwohner bereits zu dem zweiten Einsatz in der Straße Am Hauptbahnhof. Zuvor warf der 44-Jährige bereits Glasflaschen aus seinem Fenster auf den Gehweg und wurde zunächst zur Ordnung ermahnt. Dieser Aufforderung nicht nachkommend, nahmen die Polizisten den Mann nun in Gewahrsam. Die zuvor geworfenen Messer konnten auf der Fahrbahn aufgefunden und sichergestellt werden.

Zu Schaden kam durch die Würfe glücklicherweise niemand. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 44-Jährigen wurde eingeleitet.