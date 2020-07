Ein Streit zwischen einem 50-Jährigen und seiner Ehefrau hat am Donnerstagabend 30. Juli in Haspe in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung geendet. Die beiden Hagener leben in getrennten Wohnungen.

Der 50-Jährige forderte von seiner 58-jährigen Noch-Ehefrau die Herausgabe seiner Wohnungsschlüssel, da sie in der Vergangenheit mehrfach seine Wohnung unberechtigt betreten haben soll. Im Verlauf des Streits ist die Frau plötzlich handgreiflich geworden und hat ihrem Mann in den Oberarm gebissen. Zudem schlug sie ihm mit der Faust auf den Oberarm. Hierbei verletzte sich der 50-Jährige leicht. Gegen die 58-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.