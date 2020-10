6 jähriges Kind läuft vor Autotür - Rettungshubschrauber im Einsatz

Hohenlimburg.

Ein 6 jähriges Kind ist in einer Spielstraße vor eine Autotür gelaufen. Die Kinder spielten in einem Seiteneingang und liefen von dort an parkenden PKWs vorbei auf die Straße. Ein PKW befuhr zur gleichen Zeit die selbe Straße und konnte nicht rechtzeitig reagieren, sodass ein Kind mit der Seite des fahrenden PKWs zusammenstieß. Das Kind ist ansprechbar und nicht in Lebensgefahr. Es wurde vorsichtshalber in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen geflogen.