Am Mittwoch, 30. Juli, fuhr eine 34-Jährige gegen 13.40 Uhr mit ihrem Golf auf der Hagener Straße. Nachdem sie in die Overbergstraße eingebogen war, hielt sie nach bisherigen Erkenntnissen zunächst an einer Ampel, um zwei Mädchen passieren zu lassen, die ihren Weg in Richtung Boelerheide fortsetzen wollten. Als die Frau mit ihrem Auto anschließend anfuhr, kollidierte sie mit einer Pedelecfahrerin, die die Straße ebenfalls an der Grünlicht zeigenden Ampel in Richtung Polizeipräsidium überqueren wollte.



Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 64-jährige Hagenerin schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.