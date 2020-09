Die Polizei in NRW beteiligt sich in dieser Woche an den europaweiten "ROADPOL Safety Days". Im Rahmen eines landesweiten Aktionstages zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr führte die Polizei Hagen am Mittwoch, 16.September, zahlreiche Kontrollen im Stadtgebiet durch. Denn die Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt, insbesondere von Smartphones, birgt erhebliche Risiken und führt zu zahlreichen Verkehrsunfällen.



Zwischen 9 und 17 Uhr waren in Hagen knapp 30 Beamte im Einsatz. Sie hielten insgesamt 286 Fahrzeuge an (davon 230 Autos, 16 Lkw sowie 40 Rad- beziehungsweise Pedelecfahrer). 88 Personen wurden kontrolliert, die während der Fahrt Handys am Steuer benutzten.

Bei der Überprüfung eines Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass der Mann offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Der Mann weigerte sich, seine Identität preiszugeben. Deshalb nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn bis zur weiteren Klärung in das Polizeigewahrsam.

Auf der Eckeseyer Straße wurde zudem ein 21-jähriger E-Scooterfahrer angehalten, weil sein Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Eine Anzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. Wenig später (ca. 15 Minuten) fiel er jedoch auf der Wehringhauser Straße in der nächsten Kontrollstelle auf. Auch hier war er mit dem E-Scooter unterwegs. Gleichzeitig telefonierte er noch mit seinem Handy.Die Weiterfahrt wurde ihm nochmals untersagt.

Auch außerhalb des Aktionstages ahndet die Polizei Hagen konsequent Verstöße und sensibilisiert Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Gefahren durch die Ablenkung im Straßenverkehr.