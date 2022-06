Ein bislang unbekannter Täter forderte in der Nacht von Freitag, 24. Juni, auf Samstag in Dahl unter Vorhalt eines Messers Geld von einem 19-Jährigen. Der Hagener hielt sich, gegen 01.00 Uhr, vor einem Zigarettenautomaten in der Dahler Straße auf. Dort sprach ihn der Unbekannte an und fragte ihn, ob er mit seinem Handy etwas für ihn am Automaten bezahlen könne. Als der 19-Jährige dies verneinte, holte der Täter ein Messer hervor.

Unter Vorhalt dieses Messers fragte er den Hagener nach Geld. Als dieser sich mit einem Ellenbogenschlag in Richtung des Täters zur Wehr setzte, fiel das Messer zu Boden. Der Unbekannte ging anschließend mit drei weiteren Jugendlichen über die Dahler Straße in Richtung Priorei weg.

Personenbeschreibung



Den Polizeibeamten sagte der 19-Jährige, dass alle vier Personen männlich und etwa 19 bis 21 Jahre alt waren. Sie hatten dunkle Augen, Locken und Bärte. Der Täter trug eine dunkle Jeans sowie ein helles Oberteil mit einer dunklen Jacke darüber. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten Raubes ein und übergaben die Ermittlungen an die Kripo. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 02331/9862066.