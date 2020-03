Am frühen Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert.Auf der Landstraße 528 in Höhe des Ortsteils Wachholderhäuschen drohte ein Ast auf die Straße zu stürzen.



Die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Zurstraße unterbrachen kurzzeitig den fließenden Verkehr, um den Ast zu entfernen.

Anschließend konnten die Kräfte wieder einrücken. Der Einsatz endete nach rund 20 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus.