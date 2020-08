Seit dem 19. August 2020 wird die 30- jährige Denise R. aus Hagen Boele vermisst. Die Frau verließ die elterliche Wohnung, um eine Freundin in Iserlohn zu besuchen, dort kam sie jedoch nicht an.



Sie ist gesundheitlich angeschlagen und möglicherweise örtlich nicht orientiert. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, sucht die Polizei Zeugen, die einen Hinweis zum Aufenthalt der Vermissten geben können.

Denise R. wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, kräftige Statur, schulterlange, dunkelblonde Haare. Die Vermisste ist Brillenträgerin, führt jedoch zurzeit keine Brille mit sich. Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen? Hinweise werden unter der Rufnummer Tel. 02331 - 986 2066 entgegengenommen