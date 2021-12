Ein 45-jährger Mann rief am Sonntag, 26. Dezember, die Polizei hinzu, als er beim Spazierengehen in Altenhagen einen aufgebrochenen PKW sah. Kurz darauf konnten die Beamten in der Blumenstraße insgesamt vier Autos erkennen, bei denen die Seitenscheiben eingeschlagen waren.

Alle Fahrzeuge waren durchwühlt und Gegenstände, die zuvor darin gelegen haben, lagen auf dem Gehweg. Als möglicher Tatzeitraum konnte die Nacht von Samstag, 25., auf Sonntag, 26. Dezember, zwischen 20 und 08.20 Uhr ermittelt werden.

Zu eventuellem Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.