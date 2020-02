Am Rosenmontag, gegen 11.30 Uhr, beim Einkaufen in einem grösseren Lebensmittelmarkt in Bathey, sieht ein Kunde an einem fahrenden Fahrzeug sein in der letzten Woche geklautes Kennzeichen.

Er nimmt die Verfolgung auf und alamiert die Polizei. Diese wird durch ständige Informationen an das Fahrzeug herangeführt.Im Bereich Garenfeld wird das Fahrzeug dann gestellt. Im Fahrzeug drei männliche heranwachsende (zwischen 20 und 30 Jahre) Personen.

Alle Insassen sind polizeilich bereits in Erscheinung getreten.

Die weiteren Maßnahmen werden ergeben, was mit ihnen passieren wird. Seitens der Polizei wird die Zusammenarbeit mit dem Zeugen/ Geschädigten ausdrücklich gelobt.