Zwischen Mittwoch, 29. Januar, 20.20 Uhr und Donnerstag, den 30. Januar, 7.15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in der Blumenstraße in Altenhagen einen BMW auf.



Die Täter schlugen das hintere rechte Fenster ein, gelangten so ins Fahrzeug und entwendeten das Lenkrad. Aber das sollte kein Einzelfall bleiben. Zwei weitere Fahrzeuge, ebenfalls BMW, wurden aufgebrochen und jeweils die Lenkräder entwendet. Die Kripo prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der polizei unter Tel. 02331-9862066.